Município adapta tradição da festa junina em transmissão on-line

Música, fantasias, danças, tradição e a cultura dos festejos tradicionais especialmente da região nordeste do Brasil foram destaque no evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e transmitido pela internet na noite desta segunda-feira (26). O São João On-line, como foi denominado, reuniu profissionais e amadores em apresentações cheias de ritmo e animação no Casario em Rondonópolis.

Com transmissão nas páginas da Secult no Facebook, Instagram e Youtube, o São João On-line reuniu cerca de mil pessoas conectadas pelas redes sociais, assistindo ao evento que aconteceu sem público, mas seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19. A participação expressiva do público durante a live superou as expectativas dos organizadores e concretizou o sucesso do evento.

A dupla rondonopolitana Gabi Ramos e Tomáz abriu as apresentações artísticas da live com canções da música sertaneja. O forró nordestino deu o tom da apresentação da rainha Laurimar Souza e o rei junino Deividy Eduardo. Com muita cor e brilho, o casal mostrou muito ritmo e irreverência durante a interpretação.

Artistas profissionais e prestadores de serviço na área da cultura beneficiados pela Lei Aldir Blanc, que garantiu um auxílio emergencial por conta dos reflexos financeiros negativos da pandemia, mostraram seu trabalho e prestaram conta pelo recebimento do benefício.

O grupo Império Junino levou toda a simpatia e caracterização com as fantasias preenchendo a tela com muita animação, cumprindo os tradicionais comandos da quadrilha junina. O casal de noivos também marcou presença na interpretação do grupo formado por moradores de Rondonópolis.

Outro momento marcante do São João On-line foi o concurso Rainha da Diversidade, realizado pela primeira vez em Rondonópolis, que coroou Lorena Sofi como vencedora do concurso. Ela se apresentou com a temática índia Iracema e conquistou a comissão julgadora formada por autoridades e personalidades como a campeã nacional do concurso Rainha da Diversidade, Valentina Lins.

Representantes do grupo junino Abalantes do Sertão, vieram de Barras do Garças, para se apresentar no evento e também fazer parte do júri.