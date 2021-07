Taxista é preso em Rondonópolis acusado de estupro contra passageira

Investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DDM) de Rondonópolis prenderam na noite desta quinta-feira (22) um taxista de 39 anos acusado de estuprar uma passageira no dia 05 de junho. O fato ocorreu durante uma corrida que começou no centro da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrências do caso, a vítima contou que entrou no taxi, mas que em certo momento, o motorista travou as portas e começou a aliciá-la.

Com a negativa da vítima, ele parou o carro e começou a forçar a relação sexual, inclusive ameaçando de morte a jovem de 21 anos e a família dela. Ele ainda a enforcou e passou a mão nas partes íntimas.

Após horas andando pelas ruas, ele resolveu soltá-la no bairro Jardim Gramado, momento em que ela pediu socorro e ele foi cercado por populares que tiraram foto dele e do veículo. Mesmo assim, o suspeito conseguiu fugir.

Após um trabalho investigativo, os investigadores conseguiram um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis e prenderam o suspeito.