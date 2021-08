Deputado Eduardo Bolsonaro deve propor CPI da Urna Eletrônica

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou no Twitter, na noite desta quarta-feira (4), que está preparando a peça para propor a abertura da CPI da Urna Eletrônica. Segundo ele, a medida se justifica em face das “graves denúncias embasadas no relatório da Polícia Federal”. O filho do presidente cita documentos em que o próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral) admite uma invasão no sistema em 2018.

O presidente Jair Bolsonaro, pai do deputado, é um ferrenho crítico das urnas eletrônicas e defende a adoção do voto impresso auditável – ameaçando, inclusive, as eleições do ano que vem. Seu principal alvo de ataques é o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso . “Quem está ocasionando esse tumulto todo é o ministro Barroso, do TSE. Ninguém consegue entender por que ele não quer o voto impresso ao lado da urna eletrônica”, disse o presidente nesta quarta-feira (4).

Nesta segunda-feira (2), os ministros do TSE aprovaram por unanimidade a abertura de inquérito administrativo para apurar se, ao promover uma série de ataques infundados às urnas eletrônicas, Bolsonaro praticou “abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea”.

Além disso, nesta quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu pedido do TSE e determinou a instauração de investigação contra Bolsonaro em razão das alegações sobre fraudes nas urnas eletrônicas no inquérito das fake news.