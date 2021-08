Diego Taques vence eleição suplementar e é o novo prefeito de Acorizal

Diego Ewerton Figueiredo Taques é o novo prefeito de Acorizal. Ele e o vice, Wbiracy Barreira Sousa Santos Vilela, conhecido popularmente como ‘Bira’, venceram a eleição suplementar realizada neste domingo com a participação de 5.102 eleitores, cerca de 83% dos que estavam aptos a votar.

Diego e Bira integravam a coligação ‘Acorizal Nas Mãos de Quem Faz’ e receberam 2.758 votos. O segundo colocado, Benancy Lemes da Silva, da coligação ‘Trabalho Confirmado, teve 2.253 votos

Conforme o TRE o município tem 6.138 eleitores do município aptos ao exercício do voto. Entre os que compareceram às urnas neste domingo e 28 votaram em branco e 63 anularam o voto.

Para a realização da eleição no município, a 01ª Zona Eleitoral, com sede em Cuiabá/MT contou com quase 244 colaboradores (mesários, merendeiras, escrutinadores, motoristas, entre outros) e 13 policiais. Eles atuaram em 13 locais de votação.

CONDENAÇÃO

A eleição de hoje foi realizada devido a perda do mandato do prefeito eleito em 2020, Meraldo Sá. Ele teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O TRE/MT considerou que ele estava com direitos políticos suspensos devido a condenação de improbidade administrativa em ação civil pública movida pelo Ministério Público Eleitoral.

Meraldo foi acusado de realizar despesas não autorizadas quando era vereador em Acorizal, entre 2001 e 2012. Consta na denúncia que foram realizadas despesas de pagamento de transporte escolar e jardinagem sem qualquer ligação com os serviços da Câmara de Acorizal.

O agora ex-prefeito recorreu dessa decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu o recurso e manteve a decisão exarada pelo TRE-MT.