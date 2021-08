Ex-senador confirma vinda de Bolsonaro a Cuiabá em setembro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve voltar a Mato Grosso nos próximos dias, e cumprir agendas em Cuiabá, entre os dias 18 e 19 de setembro.

A informação foi confirmada pelo ex-senador Cidinho Santos (PSL), que mantém relação de proximidade com o presidente.

Conforme o político, na Capital mato-grossense, Bolsonaro deve participar de uma “motociata”, evento que se popularizou em diversas cidades do País nos últimos meses.

Os passeios de moto são realizados por apoiadores do presidente.

Na agenda do presidente, deve constar ainda participação em um evento de povos indígenas, além de uma solenidade de lançamento de plantio.

Manifestações por voto impresso

Embora seja apoiador do presidente, Cidinho Santos disse não concordar com a pauta defendida por Bolsonaro no que diz respeito ao voto impresso auditado.

No último domingo (1º), por exemplo, foram realizadas diversas manifestações no País em defesa deste tema.

“Acho uma discussão totalmente desnecessária. Já fui candidato, trazer discussão dessas é totalmente fora de contexto com a situação que o Brasil vive”, resumiu ele.