Filho de Gustavo Borges volta a superar tempo do pai

Aos 19 anos, Gustavo Borges conquistava a segunda medalha de prata da história da natação brasileira, nos 200m livre, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

Quase 30 anos depois, seu filho, Luiz Gustavo Borges, conquistou um importante título, superando, na prova de 50m do Troféu José Finkel, o tempo do próprio pai, um gigante do esporte brasileiro. Na paixão pelas águas, o velho ditado se encaixa aos dois: “Filho de peixe, peixinho é”.

Luiz Gustavo Borges, 22 anos, venceu a prova no último sábado (14), com o tempo de 21s19, na piscina da Arena ABDA, em Bauru (SP). O feito de Luiz Gustavo, porém, não é novidade.

No final de 2017, ele nadou a prova de 50 jardas em 19s43, superando o melhor tempo do pai na distância – 19s68, na CSCAA All-American, uma seletiva universitária realizada nos Estados Unidos, onde, assim como fez Gustavo, Luiz Gustavo estuda e treina.

O título do José Finkel, no entanto, tem maior relevância para provas internacionais, já que, para a validação de tempos e recordes mundiais, a FINA (Federação Internacional de Natação) só reconhece as provas em piscinas medidas em metros.

Luiz Gustavo já começa a se credenciar para ingressar na seleção brasileira de natação. Só não foi convocado para o Mundial de piscina curta de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, por um critério previamente adotado pela CBDA (Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos), que levava em conta os tempos do Mundial de 2018, do qual ele não participou. Mas, nem por isso, ele deixou de comemorar seu último feito.

“Primeira vez Campeão Brasileiro Absoluto! 磊Sou o quarto nadador Brasileiro mais rápido de todos os tempos, atrás de três nadadores olímpicos. GRATIDÃO ”, postou no Instagram, agradecendo aos seus treinadores.

Filho de Gustavo e Barbara, também nadadora, Luiz Gustavo nasceu em Jacksonville, na Flórida, em 21 de maio de 1999, no período em que Gustavo ainda vivia nos Estados Unidos, onde treinava. Veio para o Brasil e treinou no Esporte Clube Pinheiros, seguindo a trajetória do pai.

Luiz Gustavo chegou às seleções de base brasileiras antes de decidir estudar e treinar nos Estados Unidos, optando, assim como Gustavo Borges, pela Universidade de Michigan, se graduando em Administração de Empresas pela Ross School of Business, da Universidade.

Na comparação dos 50m livre, Luiz Gustavo já superou Gustavo, conseguindo 22seg21, contra 22seg62. Nos 100m, o tempo de Gustavo é melhor, com 49seg02 contra 49seg23 de Luiz Gustavo. Também nos 200m, Gustavo Borges ainda mantém melhor marca, com 1min48seg02 contra 1min53seg39 do filho.

Entre os melhores tempos da história, nos 50m em piscina curta, Luiz Gustavo obteve o quarto melhor tempo, atrás de Cesar Cielo (20seg51); Nicholas Santos (20seg74); Bruno Fratus (20seg98) e à frente de Matheus Santana (21seg29).

Gustavo Borges, além de já ter sido campeão mundial em piscina curta, conquistou, entre outros títulos, oito ouros em Jogos Pan-Americanos, duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos nos 200m livre (Barcelona 1992 e Atlanta 1996) e duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos (nos 100m em 1996 e no revezamento 4×100 em 2000).