Gedifi Unemat-Roo/Alto Araguaia lançam livros virtuais nesta terça-feira

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade (Gedifi) e a Unemat – Rondonópolis/Alto Araguaia promovem hoje (10), às 19h, o lançamento virtual das obras coletivas “Estudos Contemporâneos Interdisciplinares de Direitos Humanos: povos, lutas, saberes, desafios e perspectivas”- volume I e volume II.

A produção das obras também conta com participação dos aos alunos do projeto Agentes Jurídicos Populares e da especialização Direitos Humanos e Garantias Fundamentais, ao Centro de Direitos Humanos Dom Pedro Casaldáliga e Tribunal Regional do Trabalho /MT.

Os trabalhos foram coordenados pelo professor e coordenador do curso de direito da Unemat/Rondonópolis, Everton Neves. “É com orgulho que vejo esse dia chegar. O projeto é fantástico. Estes livros são testemunhas das esperanças, vontades e fazeres da extensão universitária e do chão dos movimentos sociais. Tem esperanças, simplicidades e verdades, sem cercas, assim como a vida/obra de Pedro Casáldaliga, um dos homens mais nobres a viver neste Brasil”.

O evento de lançamento será transmitido pela página do Facebook Nossa Senhora da Assunção e pode ser acompanhado sem a necessidade de prévia inscrição.