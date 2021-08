Homem atira contra família e é preso após briga em grupo de WhatsApp

Um homem foi preso com arma e munições pela Polícia Militar (PM) em uma zona rural, na noite deste sábado (14), em Jaciara (MT). O homem é suspeito de atirar contra uma família e fazer ameaças após um desentendimento em um grupo de whatsapp. Com o suspeito, a PM apreendeu uma arma de fogo calibre 38 com cinco munições deflagradas. A Polícia informou que o indivíduo estava em visível estado de embriaguez. Ninguém foi atingido pelos disparos.

A guarnição recebeu a informação de que o indivíduo estava em uma caminhonete S10 e efetuou disparos de arma de fogo. O suspeito foi abordado já no bairro Planalto.

Durante a revista pessoal, a PM encontrou na cintura do suspeito a arma de fogo com as cinco munições deflagradas. O suspeito disse que não possui registro da arma e nem porte.

As vítimas informaram que conhecem o suspeito através de um grupo de whatsapp, onde ocorreu um desentendimento. As vítimas relataram ainda que estavam em frente de casa com os dois filhos quando todos foram surpreendidos pelo suspeito que chegou e fez cinco disparos de arma de fogo.

As vítimas correram para dentro da casa e o suspeito voltou para Jaciara.

Na casa do indivíduo a PM encontrou mais treze munições calibre 38 intactas, uma deflagrada e uma munição calibre nove milímetros deflagrada.

O suspeito recusou realizar o teste do bafômetro, mas foi elaborado um auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O indivíduo deve responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduzir veículo sob a influência de álcool, disparo de arma de fogo e ameaça.