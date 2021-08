Instagram exclui foto de Adriane Galisteu com o filho e apresentadora exige explicações

Adriane Galisteu pediu explicações ao Instagram após ter uma foto ao lado do filho, Vittorio, deletada de seu perfil. “Alô, @instagram, estou esperando vocês me darem explicações e um motivo por terem tirado esta foto em homenagem aos 11 anos do meu filho?! É um absurdo tudo isso!”, exclamou a apresentadora.

“Eu acho que pelo cabelo comprido eles acharam que era uma mulher na foto, e tem o mamilo aparecendo, muita preguiça do Instagram”, comentou o perfil de um fã clube de Adriane. “Eu, hein! É um absurdo mesmo. Mãe expressando amor tá proibido? Parabéns pra ele!”, escreveu uma seguidora. “Sempre que posto meu filho sem blusa eles também tiram”, pontuou uma mulher.

O R7 procurou o Instagram para comentar o assunto. “Cometemos um erro e pedimos desculpas. O conteúdo foi restaurado”, respondeu a empresa.