Motorista perde controle em quebra-molas, capota e carro cai em buraco

O motorista de um carro perdeu o controle de um veículo Celta, capotou o carro por várias vezes e caiu em um buraco na manhã desta segunda-feira (23) na rotatória do Anel Viário, em Rondonópolis (MT).

O motorista do carro disse que seguia do bairro Jardim Atlântico sentido ao Jardim das Flores, momento em que foi passar por um quebra-molas, perdeu o controle do veículo, capotou por várias vezes e caiu no buraco.

O condutor não teve ferimentos e não precisou ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).