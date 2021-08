Polícia Ambiental recupera carreta roubada e prende foragido da justiça

A Polícia Militar de Proteção Ambiental recuperou um veículo produto de roubo durante patrulhamento na MT-471, estrada conhecida como 7 Placas, em Rondonópolis (MT). Um homem de 52 anos foi preso com registro de mandado de prisão em aberto.

Os Policias encontraram o veículo abandonado com as portas abertas e os objetos revirados.

O veículo estava transportando uma carga de milho. A guarnição ainda encontrou em uma estrada próximo a um posto de combustível as duas carretas reboques sem a carga.

A guarnição entrou em contato com o CIOSP, no qual foram informados de um roubo com as mesmas características do veículo encontrado.

Diante da situação, o veículo foi entregue ao proprietário.

No momento do registro da ocorrência, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista. O homem foi encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil.