Saiba a diferença entre artrite, artrose e osteoporose

Ficar em casa ainda é a alternativa mais segura à saúde. Com isso, atividade física pode acabar perdendo lugar na rotina da população. A mudança de hábito aumenta os riscos de problemas de saúde, principalmente para quem já possuí alguma doença óssea. Segundo o reumatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Leandro Parmigiani, o quadro eleva a chance de perda muscular e o risco de fraturas em quem já convive com a osteoporose.

“O exercício físico é muito importante para os pacientes que convivem com doenças como osteoporose, osteoartrite e artrite reumatoide, pois ajuda a fortalecer a qualidade do osso e estabilizar a integridade da articulação. Mas vale lembrar que para cada problema há uma indicação de atividade”, explica o médico.

No caso da osteoporose e artrite reumatoide controlada, exercícios com carga, como a musculação, são os mais indicados. Já para os pacientes com osteoartrite a recomendação é de inclusão de dinâmicas de baixo impacto como a hidroginástica e natação para evitar o risco de aceleração do desgaste articular.

Parmigiani lembra que, além do exercício físico, os quadros das doenças são impactados por mais dois aspectos: alimentação e obesidade.

“A manutenção do peso evita o aumento de células inflamatórias que estão envolvidas nos processos das doenças reumatológicas, cardiológicas, renais e dermatológicas entre tantos outros”, explica.

A ingesta excessiva de álcool e o tabagismo também aceleram o envelhecimento celular e levam a um maior desgaste dos ossos e das articulações.

“Sabemos que neste momento pandêmico alguns hábitos não saudáveis ganham protagonismo. Mas é importante que, além da segurança contra a covid-19, não deixemos de cuidar da saúde por completo para evitar outras consequências”, complementa o reumatologista.

Você conhece a diferença entre artrite, artrose e osteoporose?

Artrite: é uma inflamação importante das articulações que provoca dores constantes e limitações decorrentes deste processo inflamatório autoimune. Vale lembrar que várias doenças, inclusive infecções virais e bacterianas, podem causar o problema.

Artrose: definida agora por Osteoartrite: é uma doença degenerativa do envelhecimento que também provoca uma inflamação articular em proporção menor que a Artrite Reumatoide, levando ao desgaste articular.

Osteoporose: é uma doença silenciosa, que não causa dor, mas provoca fraturas devido à fragilidade óssea.