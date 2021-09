Acusado de fake news, Medeiros diz que MPE é “usado por forças políticas” 

O deputado federal José Medeiros (Podemos) afirmou que o Ministério Público de Mato Grosso (MPE-MT) está sendo usado por forças políticas do Estado, como forma de lhe prejudicar politicamente.

O posicionamento foi dado em resposta ao fato de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter instaurado um inquérito para apurar suposta divulgação de informações falsas por parte do parlamentar.

A apuração é resultado de uma representação contra Medeiros e que foi formulada pelo procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges, em agosto deste ano.

Segundo o chefe do MPE-MT, Medeiros estaria espalhando “fake news” como forma de levar às pessoas a desacreditarem da urna eletrônica.

“O deputado federal José Medeiros ainda não foi notificado sobre ação e a abertura do inquérito. No entanto, o parlamentar reafirma seu posicionamento de que as instituições, como o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, estão sendo usadas por forças políticas, que estão preocupadas apenas com o processo eleitoral de 2022”, disse Medeiros, em nota à imprensa.

No documento, ele ainda disse lamentar uma suposta “manobra política” na tentativa de classificar como notícias falsas informações verdadeiras que estariam sendo divulgadas por ele.

Ainda conforme Medeiros, situações como essa têm ocorrido também com outros apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

“Apesar da visível perseguição e ataques que vem sofrendo desde que começou a denunciar as mazelas do governo Mauro Mendes, Medeiros garante que vai continuar defendendo os interesses da população mato-grossense e brasileira”, disse o deputado.

“Por fim, o parlamentar reafirma sua confiança na Justiça e no processo democrático”, concluiu.