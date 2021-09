Dirigente do Cuiabá comemora volta de público aos estádios

O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch classificou como extremamente positiva a decisão que garantiu o retorno dos torcedores aos estádios de futebol do País. Na visão dele, a presença do público nas arquibancadas dará um ânimo a mais ao time do Dourado, que vem embalado na série A do Brasileirão.

Estreante na elite do futebol nacional, o time contará com torcida já na partida do próximo sábado (2), quando entra em campo na Arena Pantanal, para encarar o Atlético Goianiense.

“A gente vê um momento muito importante para o Cuiabá e nos sentimos seguros em receber a torcida na Arena trabalhando com esses protocolos baseados no que foi feito pela CBF e pelo governo de Mato Grosso”, afirmou o dirigente.

“Acredito que a torcida é um fator a mais, é uma motivação enorme para o jogador. Eles estão com muita saudade do público, é importante a torcida estar lá motivando. A gente tem tido um aumento grande do apoio, do engajamento da população mato-grossense em torno do público. E a gente espera que nesse momento da Série A, com a liberação do público a torcida seja nosso 12º jogador em campo”, disse.

Em tempo: Na última terça-feira (28), 18 dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão decidiram pelo retorno de público aos estádios a partir da 23ª rodada.