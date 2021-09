Prefeito e governador vão avaliar situação do distrito industrial e outras obras

O prefeito José Carlos do Pátio disse hoje (23) que a visita do governador Mauro Mendes será ‘preponderante’ para definir novas parcerias do município com o Governo do Estado. Os dois se encontraram na abertura do 1º Encontro Regional com Líderes Comunitários, na sede da Uramb, e terão uma reunião de trabalho na sequência.

“Vamos apresentar para ele o que nós estamos realizando, as parcerias que já desenvolvemos junto com o Estado e o que nós precisamos. Esse é o nosso principal proposito. Temos várias parcerias e queremos construir outras”, disse o prefeito.

José Carlos citou como exemplo de parcerias a entrega de rádios digitais pelo município às forças policiais e também a doação de terrenos para a construção de escolas estaduais. “Já entregamos três e vamos providenciar outras duas áreas”.

Conforme o prefeito, o principal tema da reunião com o governador será o investimento em infraestrutura básica. A maior preocupação é com a situação do Distrito Industrial de Rondonópolis, que é gerido pelo Governo.

“Esse distrito, o primeiro construído na cidade, está extremamente comprometido. Com o apoio da emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro, mais a participação do Governo do Estado e do município poderemos mudar o quadro lastimável que temos lá”, declarou o prefeito.

A reunião entre Mauro Mendes e o prefeito José Carlos do Pátio deve contar também com a participação de vereadores, que pretendem formalizar o pedido de construção de um novo Hospital Municipal e formalização do campus da Unemat em Rondonópolis.