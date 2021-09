Lula critica clima de confronto, reclama da inflação e diz que ‘Brasil tem jeito’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem (06) a atuação do presidente Jair Bolsonaro diante da crise e as manifestações convocadas por ele no dia em que celebramos a independência do Brasil. Em discurso divulgado nas redes sociais, Lula culpou o presidente pela ‘destruição do País’ e pediu que a população continue acreditando que o ‘Brasil tem jeito’.

“Basta sair na rua pra ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país. Mas hoje eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, o Brasil tem jeito. Que é possível sim criar empregos novamente, que o salário deve crescer e ganhar a corrida contra a inflação, que é possível produzir comida saudável a preço justo pra colocar na mesa das famílias outra vez”, afirmou.

Para Lula, ao invés de ampliar o clima de confronto, o presidente Jair Bolsonaro deveria aproveitar o feriado de 7 de Setembro para propor soluções, se solidarizar com as vítimas da pandemia de Covid-19 e anunciar medidas visando combater problemas como o desemprego e a inflação crescentes.

“O 7 de setembro é um dia para celebrarmos nossas conquistas”, afirmou. “Ao invés de somar, estimula a divisão, o ódio e a violência. Definitivamente, não é isso que o Brasil espera de um presidente”, disse referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro.

Em tom de campanha, Lula elencou o que considera falhas na condução da política econômica e culpou o governo pelo agravamento da crise. Mas disse acreditar que é possível retomar o crescimento e a unidade nacional.

“Eu aprendi a acreditar sempre na força dos brasileiros e brasileiras. Neste 7 de Setembro quero deixar registrada uma mensagem de esperança. É preciso continuar lutando para superar esse momento como superamos tantas outras crises no passado. Tenho fé que vamos reconstruir esse país com justiça, soberania e oportunidades para nós, nossos filhos e nossos netos”, concluiu.