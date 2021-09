“Não precisamos de alguém de fora para disputar Senado por MT”

O presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), disse não ser simpático à ideia de o ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, concorrer ao Senado por Mato Grosso.

Nesta semana, o ministro do governo Jair Bolsonaro admitiu que pode disputar a eleição em 2022 pelo Estado, assim como por Goiás.

A sinalização teria desagradado – e até assustado – alguns líderes políticos locais, uma vez que Tarcísio é carioca, radicado em Brasília.

“Eu não acredito nessa possibilidade. Nada contra a pessoa do ministro, mas não precisamos trazer alguém de fora de Mato Grosso para ser candidato no nosso Estado”, disse o presidente da Assembleia, ao ser questionado sobre o assunto.

Sem dar nomes, ele disse que há um número expressivo de bons candidatos a serem apresentados aos eleitores no pleito do próximo ano.

“Temos mais de 1,5 milhão de mato-grossense com condição de ser candidato ao Senado. Pessoas que gastam no mercado aqui no estado, na farmácia, pessoas que ajudam no progresso de Mato Grosso”, argumentou.

“E qualquer uma delas pode ser candidata. Podemos apresentar bons nomes, bons quadros, não é preciso alguém de fora”, concluiu.

O nome do ministro Tarcísio já foi citado pelo presidente Bolsonaro também como uma alternativa para o governo de São Paulo, atualmente comandado por João Dória (PSDB).