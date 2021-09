No coração do Mato Grosso, Santiago do Norte é cenário de investimentos e desenvolvimento

Em meio a uma das maiores crises sanitárias e econômicas de sua história, o Brasil procura alternativas para seguir crescendo economicamente. Na região central do país, o agronegócio segue sendo o pilar principal para que os estados da região, com destaque para o Mato Grosso, andem na contramão do cenário econômico do país que enfrenta a pandemia do novo coronavírus.

Os números deixam claro: segundo dados da Secretaria do Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, mesmo com a crise da covid já instalada no país, o Mato Grosso foi responsável por 10 milhões de toneladas de soja exportadas em 2020. A previsão para 2021 é ainda melhor, já que o estado pode ter o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em sua história, superando a média nacional.

NOVOS POLOS DE DESENVOLVIMENTO

Com o desenvolvimento econômico da região há também o surgimento e desenvolvimento de cidades como Rondonópolis, Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde e entre outras. A 500 quilômetros de Cuiabá, a capital do estado, no município de Piratininga, está o bairro de Santiago do Norte.

Existente há mais de 30 anos, o distrito se prepara para se tornar mais uma cidade mato-grossense. Com mais de sete mil hectares planejados para receber famílias, investidores e empreendimentos, Santiago do Norte já conta com dois mil habitantes (a maioria deles vindos de outras regiões do país) que acreditam no desenvolvimento e na autonomia econômica da região.

Assim como a população, as redes sociais de Santiago do Norte já refletem sua popularidade. São milhares de seguidores no Instagram entre moradores, investidores, empreendedores e novos interessados no bairro que busca sua emancipação. Lá a cidade divulga detalhes sobre tipografia e localização, diretrizes e conceitos, áreas residenciais e comerciais e números sobre comércios já instalados, energia, agricultura e sobre a indústria na região.

Além disso, é por lá que futuros interessados tiram suas dúvidas e podem ver as primeiras imagens da promissora região. O fazendeiro e empresário Odir Nicolodi, que dividiu os mais de sete mil hectares em lotes e participou da criação do plano diretor, ainda em 2014, é co-idealizador do novo município e se prontifica a esclarecer dúvidas sobre a nova cidade no Mato Grosso.

OPORTUNIDADES PARA O FUTURO

Santiago do Norte está posicionada estrategicamente no estado do Mato Grosso entre as principais cidades, rodovias e ferrovias do estado, que levam a soja e outros grãos para os portos das regiões sul e sudeste do país. Em um raio de 300 quilômetros se concentram os maiores produtores agrícolas, de onde saem 70% de toda a produção do estado.

Por isso, a futura cidade se torna um cenário promissor para novos empreendimentos – montar um negócio por ali é sinônimo de mais oportunidades, livre da concorrência das capitais e das grandes cidades do estados, mas com o mesmo (ou maior) potencial.

“O governo federal já esteve aqui, sabe do potencial da região e temos grandes projetos para o futuro”, afirmou Nicolodi otimista.

A maquete da cidade já está pronta e a infraestrutura básica, com energia elétrica em tempo integral, encanamento para água e esgoto e asfalto já está, em sua grande parte, finalizada.