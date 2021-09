Polícia apura pessoas que teriam tomado mais de duas doses de vacina contra Covid

A Polícia Civil instaurou procedimentos para apurar suspeitas de pessoas que teriam se cadastrado duas vezes para tomar vacinas das fabricantes Sinovac (Coronavac), Janssen e Pfizer, em Cuiabá.

As investigações têm como alvo duas mulheres e um homem que teriam realizado novo cadastro para a vacinação – mesmo depois de já terem sido imunizados – e que tomaram vacinas de duas marcas distintas.

Os procedimentos para apurar os fatos foram instaurados após a Prefeitura de Cuiabá encaminhar documentos indicando que pessoas que foram imunizadas com as vacinas Coronavac e Janssen, fizeram um novo cadastro no site da campanha e tomaram uma ou até as duas doses da vacina da Pfizer.

Os suspeitos serão ouvidos na Delegacia do Consumidor nos próximos dias.

De acordo com o delegado da Decon, Rogério Ferreira, se comprovada a inserção de dados falsos no site disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá – de forma dolosa e injustificada – os culpados podem responder por crime contra a saúde pública e por falsidade ideológica.

Somadas, as penas podem chegar aos seis anos de prisão e multa.

“Embora compreensível e correto que as pessoas busquem se proteger de todas as formas possíveis contra a Covid, é necessário entender que não há doses suficientes de vacina para todos e que a maioria da população ainda não está imunizada, não sendo correto que pessoas já imunizadas burlem os critérios estabelecidos para a devida vacinação, para tomar novamente vacina de uma marca diferente”, disse o delegado.