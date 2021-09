Prefeitura de Rondonópolis e Caixa firmam acordo para financiamento de R$ 100 milhões

O prefeito José Carlos do Pátio assinou hoje (9) o termo de aceite com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a captação de R$ 100 milhões de reais pelo programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), do governo Federal. O ato, que tem caráter simbólico, contou com a presença do superintendente executivo da Caixa em Rondonópolis, Gilberto Gilliard Beltrão, e o gerente geral da CEF, Wylton Serpa.

A autorização para o financiamento foi aprovada ontem (8) na Câmara Municipal e, conforme o prefeito, o recurso já tem destino certo.

“Desse total vamos aplicar R$ 70 milhões para melhorar a infraestrutura. Ainda acredito que é possível universalizar o asfalto e a infraestrutura em toda a cidade, nos bairros e distritos industriais. Os outros R$ 30 milhões serão investidos em urbanização, em parques ambientais, praças e áreas de lazer. Rondonópolis é uma cidade em que o povo trabalha muito e tem pouco lazer”, disse o prefeito à reportagem do AGORA MT.

José Carlos do Pátio agradeceu a parceria com a Caixa Econômica Federal. Segundo ele, a boa avaliação do município tem facilitado a obtenção de recursos federais.

“Nossa cidade tem conceito ‘A Positivo’, o melhor conceito na Secretaria do Tesouro Nacional das cidades de MT. Além disso, Contratamos uma consultoria da própria CEF para acompanhar os projetos de execução, para ter mais transparência e eficiência”.

O prefeito destacou também a importância do investimentos para melhorar o grau de satisfação dos rondonopolitanos e os indicadores sociais do município. Segundo ele, o sucesso das políticas públicas implementadas na cidade devem ser evidenciados no próximo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Acredito que na pesquisa do IBGE vamos passar várias cidades em termos de desenvolvimento. Nossos indicadores já apontam uma projeção muito positiva. Isso é fruto das políticas públicas e também da parceria com a CEF”, concluiu.