PRF libera tráfego em Primavera do Leste; apenas dois municípios registram bloqueios em MT

A Polícia Rodoviária Federal liberou o tráfego na BR-070, em Primavera do Leste, encerrando os bloqueios de rodovias realizados na região sudeste de Mato Grosso por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A desobstrução da pista ocorreu de forma negociada e a PRF já ampliou o efetivo no município para evitar novas tentativas de interdição.

A reportagem do Agora MT conversou com o policial rodoviário federal Márcio Júnior, que conduziu as negociações com os manifestantes. Ele também participou do entendimento para o fim do protesto no município vizinho de Campo Verde.

“Conseguimos chegar num consenso em Campo Verde e já liberamos lá. Aqui em Primavera tinha ainda um pouco de resistência, mas diante da liberação em Campo Verde e Rondonópolis não havia sentido em manter o bloqueio aqui”, afirmou.

O policial informou anda que diversos caminhoneiros de outras cidades vinham pedindo a liberação para seguir viagem. Eles entendem que o movimento perdeu os objetivos e queriam retomar a normalidade.

“Explicamos aos manifestantes que as cidades também já começaram a sofrer os impactos desta paralisação. Conversamos, conseguimos o consenso e já foi liberado o tráfego nos dois sentidos da rodovia”, disse Márcio Júnior.

BALANÇO

Conforme o último balanço da Polícia Rodoviária Federal ainda há concentração de manifestantes nas proximidades de rodovias em 11 municípios de Mato Grosso. Mas em apenas dois há registro de interdições parciais.

Em Matupá e Confresa permanecem os bloqueios à passagem de caminhões que transportam cargas não perecíveis. A expectativa é de que também nestas cidades o tráfego seja normalizado à partir de hoje.

Os bloqueios de rodovias em Mato Grosso e outros estados do país começaram na terça-feira (07), como parte das manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira (08) o próprio presidente pediu a suspensão das interdições.

Os manifestantes apresentaram como reivindicações a implantação do voto direto e ‘auditável’ e também a destituição de ministros do STF.

Veja abaixo os pontos onde ocorrem concentrações e interdições de rodovias em Mato Grosso nesta sexta-feira. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal:

🛣️ BR-158:

KM 0 Confresa – 🟡

KM 565 Água Boa – 🟢

🛣️ BR-174:

KM 288 – Pontes e Lacerda – 🟢

🛣️ BR-070:

KM 005 – Barra do Garças – 🟢

KM 272 e 282 – Primavera do Leste – 🟢

KM 376 e 383 – Campo Verde – 🟢

KM 517 – Imigrantes, Várzea Grande – 🟢

🛣️ BR-163:

KM 687 – Lucas do Rio Verde – 🟢

KM 821 – Alto da Glória – Sinop – 🟢

KM 593 e 601 – Nova Mutum – 🟢

KM 745 – Sorriso – 🟢

KM 1055 – Guarantã do Norte – 🟢

KM 1036 – Matupá – 🟡

🛣️BR 364:

KM 396 – Cuiabá – 🟢

🟡 BLOQUEIO: Direcionado a parar apenas veículos de carga.

🔴 INTERDIÇÃO: Direcionado a impedir passagem de quaisquer veículos.

🟢 CONCENTRAÇÃO: Não impede passagem de veículos.

*A PRF está presente nestes locais para monitorar a manifestação, proteger a vida, negociar e garantir a mobilidade nas rodovias. (Atualizado em 10/09)