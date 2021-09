Rondonópolis começa imunização de adolescentes sem comorbidades na semana que vem

Rondonópolis-MT dará início na próxima semana no ciclo de imunização contra a Covid-19 em adolescentes com idade de 16 e 17 anos. O anúncio foi feito após o Supremo Tribunal Federal (STF) delegar a Estados e municípios o poder de decisão de aplicar a vacina em adolescentes sem comorbidades.

As primeiras doses para o público em geral de 17 anos estarão disponíveis na segunda-feira (27) e para os adolescentes com 16 anos na terça-feira (28) nas unidades de saúde dos bairros André Maggi, Pedra 90, Cidade Alta, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Morumbi, Conjunto São José e da Cohab, na Central de Vacinação, das 14h às 20h e no sistema drive thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

Nestes mesmos locais será feita a aplicação da primeira dose em adolescentes com idade acima de 12 anos, com comorbidades ou deficiência permanente, e também o reforço com a terceira dose em idosos com mais de 80 anos. A SMS lembra que para receber a dose de reforço é preciso ter um intervalo de seis meses a partir da data da aplicação da segunda dose.

Na quarta-feira (29) está programada a aplicação da segunda dose da fabricante Pfizer nas pessoas que foram vacinadas até dia 15 de julho nas unidades de saúde, na Central de Vacinação que fica na bairro Jardim Santa Marta e ainda na UFR no sistema drive thru.

CoronaVac

Durante toda a semana vai estar disponível a segunda dose da vacina CoronaVac para os vacinados até o dia 13 de setembro e também para a população em geral, acima de 18 anos, que vai começar o ciclo de vacinação. Para esses públicos a vacinação vai ser feita exclusivamente na unidade de saúde do bairro Monte Líbano que atender das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.