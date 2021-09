Rondonópolis e Tesouro também suspendem vacinação de adolescentes

As prefeituras de Rondonópolis e Tesouro também decidiram suspender a campanha de vacinação de jovens e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. Nos dois casos a decisão foi motivada pela revisão da nota técnica do Ministério da Saúde suspendendo a orientação de imunização desta faixa etária. Mais cedo a prefeitura de Jaciara também havia tomado a mesma decisão.

Rondonópolis foi uma das primeiras cidades do estado a concluir a vacinação da população adulta (acima de 18 anos) e esperava concluir nesta semana também a vacinação dos mais jovens.

A Secretaria Municipal de Saúdes oficializou a suspensão no cronograma de vacinação no fim da tarde de hoje e aguardará novas orientações do Governo Federal. A informação é que será mantida a oferta de vacinas para os maiores de 12 anos que tenham deficiência permanente ou alguma comorbidades.

TESOURO

No município de Tesouro a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades estava prevista para começar esta semana, de acordo com a orientação da Nota Técnica 36/2021, do Ministério da Saúde. Esta nota estabelecia que os adolescentes sem comorbidades seriam o último subgrupo elegível para vacinação a partir do dia 15 de setembro.

Porém, diante desta nova decisão do Ministério da Saúde, o município de Tesouro segue vacinando somente os adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, com comorbidades ou que estejam privados de liberdade.

O município havia iniciado a vacinação dos adolescentes que fazem parte desses grupos prioritários no dia 08 de setembro, já que tinha em seu estoque doses da vacina da Pfizer – única até o momento autorizada para o uso em crianças e adolescentes com 12 anos de idade ou mais.