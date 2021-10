AL aprova retorno de 50% do público em outubro e 100% a partir de 2022

A Assembleia Legislativa aprovou, na manhã desta quarta-feira (6), a volta do público aos estádios de futebol em até 50% já neste mês de outubro; 75%, em novembro; e 100% a partir de janeiro de 2022.

Atualmente, a presença do público nas arquibancadas está limitada a 35%.

A capacidade total da Arena Pantanal – principal praça esportiva do Estado e que vem recebendo jogos da série A do Campeonato Brasileiro – é de 41 mil pessoas.

Os novos percentuais de ocupação foram fixados em um projeto de lei do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) e teve como co-autores o presidente da Casa, deputado estadual Max Russi (PSB) e Eduardo Botelho (DEM).

Ao todo, foram 23 votos favoráveis e um contrário, que partiu do deputado Lúdio Cabral (PT).

O texto foi avalizado em regime de urgência urgentíssima, o que permitiu a aprovação definitiva do projeto.

Agora, vai à sanção do governador Mauro Mendes (DEM). Na última terça-feira (5), inclusive, Mendes já havia dado declarações defendendo a volta dos torcedores ao estádio em sua integralidade.

Teste mais barato

No mesmo projeto, os deputados também autorizaram – como critério de entrada nos estádios – os testes salivar no prazo de 48 horas antes do evento esportivo ou teste antígeno realizado até 24 horas antes.

Atualmente, quem não está imunizado completamente contra a Covid-19 tem que apresentar um teste do tipo RT-PCR, que tem um custo mais alto ao consumidor.

A definição de testes mais baratos foi um pedido também do Cuiabá Esporte Clube, sob a alegação de o RT-PCR inviabilizaria a ida do público à Arena, uma vez que os torcedores têm outros gastos como ingresso e locomoção, por exemplo.

O uso de máscara continua sendo obrigatório em todos os setores dos estádios.

Também segue autorizada a entrada daqueles que estão devidamente vacinados com a segunda dose dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen, essa última de dose única.

“O texto da lei segue parâmetros de outros Estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Felizmente, a vacinação avançou no país. Já estamos na fase de vacinação dos adolescentes, o que comprova uma imunização quase total da população, conferindo segurança sanitária aos eventos esportivos”, declarou o deputado Wilson Santos.