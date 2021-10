Após queda do WhatsApp, Telegram também fica instável nesta segunda (4)

Após uma queda generalizada dos sites do grupo Facebook (WhatsApp, Facebook e Instagram), o app mensageiro Telegram, também está passando por instabilidade. Segundo o Downdetector, a instabilidade começou a ser notada a partir de 12h30 e, até o momento conta com mais de 800 reclamações no site.

Os usuários do app afirmam que estão com dificuldades para enviar mensagens, assim como no WhatsApp — que está fora do ar desde 12h. Ao que tudo indica, no entanto, a queda do Telegram não é generalizada, já que alguns usuários afirmam que o aplicativo está normal.

Um dos motivos para as instabilidades é a “morte” do rival, que pode ter gerado uma migração em massa para o app do aviãozinho.

A empresa ainda não se manifestou sobre a queda, mas os usuários já aproveitaram para, é claro, fazer memes com a situação.