Briga entre PM e atirador esportivo em bar termina com dois mortos

Dois homens morreram após uma discussão em um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (3). Segundo informações de testemunhas, o atirador esportivo Pedro Cabral Ferreira sacou a arma e atirou contra o policial militar Rafael Vinicius de Oliveira Mello, 39, que revidou.

O cabo Rafael foi levado ainda com vida por familiar a uma Unidade de Pronto Atendimento da região, mas não resistiu. De acordo com a PM, a vítima era lotada no 15º BPM (Duque de Caxias) e fazia parte da corporação havia 12 anos.

Ainda não se sabe o motivo do desentendimento entre os dois homens. Pedro morreu na hora, e a arma utilizada por ele sumiu do local do crime. Já a arma do policial foi retirada para perícia pela equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso.

O atirador esportivo teria licença para transportar a arma de casa para o clube de tiro, mas não para portar o armamento.

Conforme levantamento do Instituto Fogo Cruzado, 141 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio em 2021. Desses, 112 eram policiais militares. Com a morte do cabo Rafael, chega a 44 o número de PMs que perderam a vida.