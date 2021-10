Comércio e Serviços representam 60% de empregos formais gerados em Mato Grosso

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia, no acumulado de janeiro a setembro de 2021, ocorreram 357.869 admissões, contra 286.002 desligamentos em Mato Grosso. O saldo ficou positivo em 71.867 de novos empregos formais. Do total criado, os setores de Serviços e Comércio fecharam com 25.471 e 17.661 vagas, respectivamente, que somados representam 60% do total. Construção fechou com 10.455, Indústria 9.407 e Agropecuária 8.873.

Quando analisado apenas o fechamento do mês de setembro, em Mato Grosso o saldo manteve-se positivo com 5.155 novos postos de trabalhos formais, tendo como destaque novamente os setores de Serviços com saldo de 1.942 e Comércio com 1.718 que somados representaram 71% do total.

Quanto a capital do estado, esta tem apresentado também números importantes, do total criado no acumulado de 2021, 21,3% foram gerados em Cuiabá, o percentual equivale a 15.279 novos postos de trabalho. Sendo Serviços com 8.228, Comércio 3.670, Construção 2.523, Indústria 953 e Agropecuária -95. Comércio e Serviços na capital apresenta uma representatividade ainda maior no preenchimento de novas vagas de trabalho formais, o percentual atinge a 77,9%. Já referente apenas ao fechamento de setembro, ocorreram 8.681 admissões contra 7.355 desligamentos. O saldo ficou positivo em 1.326 novos empregos formais. Do total criado, os setores de Serviços e Comércio juntos somam um saldo de 895 vagas. Serviços encerrou o mês com 514 e Comércio 381. O setor de Construção criou 301, Indústria 104 e Agropecuária 26.

Para o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja, nos próximos dois meses a representatividade de empregos formais gerados pelos setores de serviços e comércio deve ficar ainda maior com a chegada das vendas de fim de ano.

“A perspectiva é que possa ser mantida essa linha crescente de geração de empregos nos próximos dois meses, principalmente devido as vendas de fim de ano que começam com a blackfriday e encerram-se com o natal. Com base em dados históricos, o comércio deverá liderar a geração de empregos, já que para atender toda a demanda sempre precisa contratar temporários”, afirmou Granja, lembrando que essa é uma grande oportunidade, já que aproximadamente de 10% a 15% poderão ser efetivados a partir de janeiro.