Delegacia da Mulher cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeito de pedofilia

Quatro mandados de prisão sendo três de Rondonópolis e um do município de Poxoréu foi realizado nesta sexta-feira (01), na Operação Isanis realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher.

O cumprimento é referente ao mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, expedido pela Juíza Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni.

As buscas iniciaram em uma quitinete que fica no bairro Jardim Tropical, onde foi detido os suspeitos e apreendido vários pen-drives, celulares, além de munições.

Diante das investigações, foi descoberto que um dos suspeitos presos no qual tem 44 anos, mudava a própria voz e se passava por criança usando um nome falso para facilitar as conversas com meninos e meninas.

Nesse diálogo por meio de rede social, ele começava a mandar conteúdos pornográficos e pedia foto das crianças.

Em depoimento, o suspeito confessou a autoria do crime.