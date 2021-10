Coder registra mais de 80 furtos de cones e placas de sinalização em poucos dias

A Prefeitura de Rondonópolis registrou um aumento de casos de furtos de placas informativas e cones de sinalização em obras que estão sendo executadas em diversas regiões da cidade. Esse tipo de vandalismo tem causado prejuízo para o município e também colocado em risco a vida de quem trafega pelas vias que estavam sinalizadas.

Só nos últimos dias a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) registrou o furto de oito placas de sinalização e 46 cones que demarcavam uma obra na avenida dos Estudantes. Outras seis placas e 26 cones foram furtados no mesmo período em pontos diversos da cidade.

O presidente da Coder, Argemiro Ferreira, informou que essa prática criminosa tem sido cada vez mais comum. Ele ressalta que além do prejuízo para a Prefeitura com a colocação de novas placas e falta de sinalização pode levar a ocorrência de acidentes graves, envolvendo até quem está trabalhando no local.

Rondonópolis já registrou no passado alguns acidentes graves que ocorreram em decorrência do furto de peças de sinalização, com choque de veículos em blocos de concreto colocados para isolar o local das obras, queda em buracos abertos para construção de sistemas de drenagem e de outros tipos.

Além de colocar em risco a vida de outros cidadãos, quem pratica esse tipo de furto está sujeito a processo criminal – com penas que podem ser agravadas caso a ausência da sinalização resulte em acidentes.