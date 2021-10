Mais um acidente foi registrado no cruzamento da rua José Barriga com a João XXIII, no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis. Acidentes nesse cruzamento são recorrentes.

Segundo informações do condutor do carro HB20, ele seguia pela rua José Barriga, que é preferencial, quando o motorista do veículo Uno acabou cruzando a via.

Ele sentia dores e foi retirado do carro pela equipe médica do Samu que prestou os primeiros atendimentos. Ele estava consciente e foi encaminhado a Unidade de Saúde.