‘Operação Lapidação’ é deflagrada em Poxoréu e mira organização criminosa

A ‘Operação Lapidação’ foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7) pela Polícia Civil (PC) na cidade de Poxoréu (MT). A Polícia deve cumprir 23 mandados de prisão, cinco mandados de busca e apreensão e dois bloqueios de contas bancárias.

De acordo com o Delegado da PC Rafael Fossari, sete mandados de prisão foram cumpridos na cidade de Poxoréu. Também ocorreu a apreensão de armas e drogas.

“A investigação dura aproximadamente 2 anos de combate ao crime organizado. A organização criminosa atua principalmente no tráfico de drogas, mas para manter o tráfico os suspeitos praticavam outros crimes. Nós conseguimos desvendar um homicídio nessa investigação que foi ocorrido em 2019. Também teve crime de tortura, porte de arma, e todos aqueles outros crimes que eles praticam afim de manter o tráfico de drogas, o controle sobre os usuários” explica o Delegado.

A ação também deve acontecer nas cidades de Rondonópolis, Guiratinga, Pedra Preta, Cuiabá e Comodoro.

A operação teve início no ano de 2019, onde após investigações ficou comprovada a prática de diversos crimes praticados por integrantes de uma organização criminosa que atua em todo estado de Mato Grosso (MT), como o tráfico ilícito de drogas, homicídio, tortura, entre outros crimes.

CRIME 2019

O assassinato de Danilo de Moura Barbosa ocorreu no dia 11/03/2019 na cidade Poxoréu. O rapaz foi vítima de disparos de arma de fogo em frente a sua residência.

O Delgado Rafael Fossari explica que a investigação aponta, a princípio, que o motorista de ônibus, estava devendo uma certa quantidade de drogas para os criminosos que acabaram executando a vítima.

Durante as investigações, a PC conseguiu elucidar os autores e as pessoas que deram apoio na execução do crime.