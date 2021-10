Vacinas contra Covid-19 serão distribuídas mediante solicitação dos municípios

Novas doses das vacinas contra a Covid-19 passarão a ser distribuídas mediante solicitação das gestões municipais. A mudança foi divulgada aos 141 municípios por meio da Resolução nº 126, validada por membros da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MT) e da Comissão Integestores Bipartite (CIB-MT).

A medida se deve ao risco de perda de doses, devido ao prazo de validade, e à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível à necessidade local.

“Essa é uma mudança necessária para evitar que haja perdas de imunizantes em Mato Grosso e para distribuir de forma mais efetiva as doses que recebemos”, explicou o secretário de Estado de Saúde e presidente da CIB-MT, Gilberto Figueiredo.

O secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo, explica que essa logística já ocorre com todos os outros imunizantes da Campanha Nacional de Imunização e, agora, também passa a valer para as vacinas contra a Covid-19. As solicitações deverão ser feitas por meio do Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (Sies), conforme fluxo já estabelecido com as demais vacinas.

“A medida vale para todos os municípios e para todos os tipos de vacinas. Porém, com ênfase para a Pfizer por causa do curto prazo de validade. Este imunizante tem apenas 30 dias de validade após o descongelamento”, pontuou o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo.

A Resolução ainda prevê que os municípios deverão solicitar o quantitativo de doses uma vez por semana, às sextas-feiras. A entrega das doses será realizada na semana seguinte.