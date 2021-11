4 Dicas para usar o seu 13º salário com sabedoria

Além da alegria por trás das festas de Natal e Réveillon, essa época também é muito esperada pelos mais de 31 milhões de brasileiros com carteira assinada. Afinal, chegou o momento de receber o tão esperado 13º salário. Para muitas pessoas, o dinheiro extra já tem destino definido, como presentes de Natal e as festas de final de ano. Mas será que não existe uma forma melhor para aplicar este dinheiro?

“Tudo bem pegar parte do 13º salário para comprar presentes e confraternizar com familiares e amigos, mas é importante também guardar uma parte e cultivar esse hábito”, explica Marcelo Ramalho, CEO da Provu, fintech de meio de pagamento e empréstimo pessoal. “Além dos presentes de Natal, também é importante começar o novo ano no azul e com um planejamento financeiro ajustado para sua renda.”

Confira algumas dicas para usar o 13º salário com sabedoria:

1. Acerte suas Dívidas:

Este é um ótimo momento para negociar e quitar aquelas dívidas adquiridas ao longo do ano. Uma dica é começar com as parcelas mais altas, aquelas que consomem mais sua renda mensal, e começar 2022 com um planejamento financeiro mais adequado. Negocie com a instituição financeira ou com a pessoa que você deve. Nesta época do ano, também é o momento em que você vai conseguir mais descontos para pagar suas contas.

2. Faça uma lista de presentes possíveis e acessíveis:

O Natal é também conhecido pela árvore repleta de presentes. Mas se sua situação financeira não está das melhores, não coloque “os pés pelas mãos” e aposte em uma lista de presentes mais barata. Se você tiver algum dom ou talento, também vale fazer algo mais caseiro para as pessoas que você gosta com um bilhete de agradecimento pelo ano que passaram juntos. Se tiver alguém que deseja muito presentear com algo mais caro, aproveite os descontos dessa época do ano ou aposte em uma forma de pagamento com juros e taxas menores.

3. Destine parte da renda para as despesas de início de ano:

Se dezembro é bom por conta do dinheiro extra, janeiro é totalmente o oposto, né? IPVA, matrícula e material escolar, entre outros gastos que ficam todos para o primeiro mês do ano. Para não começar o ano se enrolando nestas contas, é importante reservar parte do dinheiro para estas despesas e ficar tranquilo. É importante aproveitar essa renda extra para ajustar suas finanças pessoais e não ficar mais enrolado. O ideal é que essa prática se torne um hábito para conseguir sair daquela famosa ‘situação apertada'”, comenta Ramalho.

4. Que tal começar 2022 com uma reserva emergencial?

Se você ainda não tem uma reserva de emergência, por que não começar uma? As adversidades trazidas pela pandemia fez com que as pessoas percebessem a importância de guardar dinheiro. Mesmo que seja um valor bem pequeno do seu 13º, é super válido começar agora o hábito de poupar parte do seu salário para que tenha uma reserva de emergência enxuta. Caso você já tenha uma, que tal reforçar a sua reserva colocando boa parte deste salário extra nela?