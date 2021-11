Audiência sobre Rotativo Rondon acontece hoje de forma presencial e online

A Câmara Municipal vai realizar hoje, às 19 horas, uma audiência pública para discutir o contrato mantido Rotativo Rondon para a gestão do sistema de estacionamento pago na região central de Rondonópolis.

A audiência foi convocada pelos vereadores Reginaldo Santos (SD) e Paulo Schuh (DC) e será realizada de forma presencial, com transmissão ao vivo pelas redes sociais dos vereadores e também pelo canal oficial da Câmara Municipal de Rondonópolis no Facebook. Quem participar terá acesso a detalhes do contrato, com explicações a empresa que administra o sistema e também da Prefeitura de Rondonópolis.

Reginaldo Santos ressalta que os participantes também poderão fazer perguntas e sugestões visando melhorar o sistema. Segundo ele, a ampliação do diálogo visa assegurar a oportunidade para que as entidades e os cidadãos que utilizam o serviço deem suas contribuições.

“Além dos vereadores, do secretário de trânsito, Lindomar Alves, e sua equipe técnica, bem como representantes e trabalhadores do Rotativo, fazemos questão da presença de membros da ACIR, CDL, URAMB e UNISAL, além de empresários e trabalhadores do quadrilátero central, onde o sistema funciona”, pontuou o parlamentar.

O vereador explica que o debate aberto pela Câmara Municipal busca um consenso entre o Município e a empresa para que ambos cumpram o contrato ou façam os ajustes necessários, em prejudicar a população. Outra preocupação é a que os usuários saibam detalhadamente, a partir de então, quais são seus diretos e obrigações.

“Tivemos a informação que a dívida do Rotativo, representado pela empresa PLANAR, já estava acima de R$ 4 milhões, entre ISSQN e também valores de outorga. Parte deste montante, segundo consta, já foi até judicializado pela Prefeitura”.

“Fomos chamados, porém, pela empresa e ouvimos também o seu lado. A conclusão é que ambas as partes precisam conversar, porque o sistema precisa evoluir. Ocorre que está de um jeito que os dois lados parecem ter razão e a Câmara de Vereadores se prontificou a mediar a situação, buscando sempre o interesse público”, explica Reginaldo.

Dentre as queixas do Rotativo, por exemplo, talvez o maior entrave está no fato de que as notificações realizadas pelas monitoras “verdinhas” aos inadimplentes não estão virando multas. A omissão do Município, segundo acusa a concessionária, tem feito o sistema cair em descrédito e caminhar para a inviabilidade.

“Já temos o compromisso do secretário Lindomar, que recentemente assumiu a pasta de transporte e trânsito da cidade, a SETRAT, que os termos do contrato serão cumpridos, ou seja, desde a fiscalização a estacionamentos irregulares do centro até a transformação da notificação em multas. A audiência equacionará essa questão e em outras que, de fato, têm tornado o sistema praticamente inoperante em suas funções. O povo, em sua ampla maioria, quer ter serviços de qualidade, mas estamos em uma situação de dificuldade de cobrar isso da empresa mediante estas pendências”, detalhou o vereador.

(com informações da Assessoria)