Deslizamento deixa ao menos dez mortos na Colômbia

Um deslizamento matou nesta terça-feira (2), pelo menos, dez pessoas, a maioria mulheres que estavam em um hotel e um restaurante, em Mallama, município do sudoeste da Colômbia castigado por fortes chuvas.

Uma avalanche de lama e pedras invadiu nas primeiras horas desta terça-feira dois imóveis na cidade próxima à fronteira com o Equador. Entre os mortos foram identificadas oito mulheres, “algumas venezuelanas”, informou à AFP Jader Gaviria, diretor da Ungrd (Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres) no deparatamento de Nariño.

Segundo o diretor, nove vítimas foram resgatadas, duas delas “feridas com gravidade” e “se supõe que haja mais pessoas soterradas”.

Brigadas de resgate com apoio de escavadeiras estão desde cedo removendo terra em busca de mais vítimas, enquanto tentam normalizar o tráfego em uma rodovia nacional afetada pela emergência.

Gaviria disse que o deslizamento foi causado pela temporada de chuvas que afeta grande parte do território colombiano.