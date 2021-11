Hospital Regional realiza processo seletivo em Rondonópolis com mais de 150 vagas

A diretoria geral do Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella, disponibiliza a partir desta sexta-feira (12), inscrições para o processo seletivo de contratações emergenciais.

A inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas via e-mail no endereço eletrônico [email protected] .Deve ter as informações do nome completo e cargo pretendido, além de estar anexado em formato PDF os seguintes dados:

Cópia de documentação oficial de identificação que contenha foto;

Cópia do CPF;

Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;

Para os candidatos do sexo masculino, certidão de reservista;

Para candidatos às vagas destinadas à PcD, anexar laudo médico comprovando a deficiência bem como o grau de limitação;

Curriculum Vitae, contendo as cópias legíveis dos certificados dos cursos de formação (permanente e continuada) e comprovante de experiência profissional para análise curricular.

Certidão negativa de quitação do conselho de classe nos casos em que é exigida inscrição no conselho de classe respectivo.

Período de inscrições: 12/11/2021 a partir das 7h até 16/11/2021 às 23:59hs.

Análise curricular: 17/11/2021 a 22/11/2021.

Publicação do resultado final: 23/11/2021 em mural no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella.

Confira o edital de todas as vagas no link abaixo.

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS