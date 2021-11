Prefeitura recebe pedidos e pode ampliar horário de funcionamento do comércio

O prefeito José Carlos do Pátio se reuniu ontem (03) com vereadores, empresários e lideranças religiosas para discutir a edição de um novo decreto, flexibilizando as restrições de prevenção à Covid-19 ainda vigentes em Rondonópolis.

A reunião foi solicitada pelos vereadores Reginaldo Santos (SD), Jonas Rodrigues (SD), Beto do Amendoim (PTB), Adonias Fernandes (MDB), Dr Felipe (Podemos) e Cido Silva (PSC) e contou com a participação de representantes e empresários e trabalhadores dos setores de bares e restaurantes. Também participaram pastores evangélicos de várias denominações.

A principal solicitação foi a ampliação do horário de funcionamento das atividades noturnas. Atualmente os estabelecimentos podem funcionar até a meia noite, a reivindicação é para que este limite seja estendido até às duas ou três horas da manhã.

Também foi solicitada a ampliação do limite máximo de público em eventos, hoje restrito a mil pessoas.

O prefeito disse que iria analisar as reivindicações com a equipe técnica e convocaria uma nova reunião do Comitê Gestor de Crise para debater o assunto. A expectativa é de que esta reunião ocorra até amanhã e as mudanças possam vigorar já no final de semana.