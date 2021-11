Presidente da ALMT destaca importância da Conferência do Pantanal

A sustentabilidade socioambiental e a proteção dos recursos hídricos e nascentes são temas fundamentais da Conferência sobre o Estatuto do Pantanal, que será aberta amanhã no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. A programação do evento segue até sexta-feira (12) de forma híbrida (presencial e on-line), com a participação de autoridades, pesquisadores e representantes da sociedade. As inscrições podem ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa.

De acordo com o deputado Max Russi (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, a intenção dos debates é fortalecer a luta pela criação do ‘Estatuto do Pantanal’.

“É um assunto importante. O pantanal é patrimônio do nosso Estado e que precisa de uma atenção especial, precisa ter legislações fortalecidas. Nós precisamos avançar”, avalia o deputado.

A proposta de criação do Estatuto, de autoria do senador mato-grossense Wellington Fagundes (PL), tramita no Congresso nacional e prevê instrumentos para melhorar a proteção e preservação do bioma pantaneiro.

Durante a Conferência, os representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada poderão apresentar sugestões e esclarecer dúvidas sobre o projeto. .

Além do Assembleia Legislativa, o evento conta com a participação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, da subcomissão Permanente do Pantanal no Senado Federal, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).