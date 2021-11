Seduc capacita 37 mil profissionais da educação em cursos online

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), por meio da Plataforma Moodle da COS (Cursos de Capacitação Online), ferramenta online de ensino à distância, se tornou a principal alternativa para os servidores da educação que desejam se aperfeiçoar. De janeiro a outubro de 2021, cursos voltados à formação sobre o Novo Ensino Médio, gestão e liderança e segurança no trabalho fizeram parte da rotina de 36.951 profissionais da rede estadual de ensino.

Secretário Alan Porto aponta que a formação continuada pelo uso da ferramenta foi uma forma de dinamizar a capacitação dos servidores. “A formação permite o conhecimento de diferentes metodologias e estratégias didático-pedagógicas. A qualificação por uma ferramenta digital é uma forma de garantir uma atualização constante das situações práticas vividas entre professores e estudantes”.

Com destaque para o acesso à plataforma durante o período de isolamento social, a coordenadora de desenvolvimento, Miréya Jenyffer dos Santos Amaral, explica dos benefícios para o processo de capacitação dos servidores. “Lá os docentes podem fazer as aulas, tirar dúvidas, conversar com o tutor, fazer atividades e também emitir o certificado deles”.

Os cursos também podem ser acessados por outros órgãos públicos. Existem mais de 18 mil pessoas cadastradas na plataforma.

Para a diretora da Escola Estadual Deputado Djalma Carneiro da Rocha (do município de Comodoro), Regina Célia Carneiro Polli, a ferramenta de ensino online está auxiliando no seu entendimento sobre o Novo Ensino Médio. “O conteúdo é excelente, está sanando muito as minhas dúvidas, é tudo o que precisamos saber para implementação dessa nova modalidade de ensino”.

Inscrita em seu terceiro curso, a diretora relata que não encontrou dificuldades para navegar na ferramenta. “A Plataforma Cos é um meio de buscar aquilo que nós precisamos saber. Ela vem para nós nos adequarmos ao nosso tempo, a hora que você pode, você entra nela e estuda”, acrescenta a educadora.

Assim como a diretora, a professora e intérprete de Libras, Ivoneila Pedrosa do Amaral Ferreira Carlos, avalia que a participação nos cursos permite a formação das melhores práticas realizadas na educação, com resoluções de situação que simulam o dia a dia. “O novo ensino médio vai começar ano que vem, então nós já estamos tendo aprendizado saber trabalhar as disciplinas”.

Luzineia Alencar, professora de história, que já realizou dois cursos, reflete como o meio digital tem facilitado a capacitação. “O conhecimento das coisas novas é o objetivo da formação continuada. A ferramenta tem que existir, mesmo que seja online, mas tem que existir”.

Plataforma COS

O Moodle é um software de cooperação à aprendizagem, que permite a criação de cursos online e grupos de estudo. Está presente em 175 países, em 75 línguas diferentes.

Entre os cursos disponíveis, além do conteúdo sobre o Novo Ensino Médio, há aulas sobre a “Educação de Jovens e Adultos em Mato Grosso”, que aborda desde a história da EJA no Brasil e em Mato Grosso a educação para migrantes. E também cursos voltados para Gestão e Liderança, disponível para quem deseja trabalhar na sede administrativa.