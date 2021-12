Brasil encerra o ano em 2º lugar no ranking da Fifa; Bélgica segue líder

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (23), o último ranking das seleções de 2021. O Brasil fechou o ano em segundo lugar, com 1.826,35 pontos, apenas 2,1 atrás da Bélgica, que, claro, lidera: 1.828,45. A França, a atual campeã do mundo e da Nations League, aparece em terceiro, com 1.786,15.

Em 2021, a seleção brasileira teve sete vitórias e dois empates em nove jogos das Eliminatórias. Com os resultados dos outros anos, o Brasil se classificou antecipadamente para a Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022.

A equipe ficou ainda em segundo lugar na Copa América, que foi disputada no Brasil. O título ficou com a Argentina, que está em quinto lugar no ranking, com 1.750,51 pontos. Campeã europeia, a Itália aparece em sexto, com 1.740,77. O quarto lugar é da Inglaterra, vice-campeã europeia, que soma 1.755,52.

Ainda em 2021, a seleção brasileira ficou com o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas a competição era sub-24. Portanto, não conta para o ranking da Fifa.

Confira os 10 primeiros lugares:

Bélgica – 1.828,45 pontos

BRASIL – 1.826,35 pontos

França – 1.786,15 pontos

Inglaterra – 1.755,52 pontos

Argentina – 1.750,51 pontos

Itália – 1.740,77 pontos

Espanha – 1.704,75 pontos

Portugal – 1.660,25 pontos

Dinamarca – 1.654,54 pontos

Holanda – 1.653,73 pontos