De Gaga a Will Smith, confira os indicados ao Globo de Ouro 2022

Foram anunciados nesta segunda-feira (13) os indicados ao Globo de Ouro 2022, premiação que elege os melhores do cinema e da TV.

O Globo de Ouro não deve ser exibido na TV, após uma série de controvérsias, incluindo acusações de corrupção e falta de diversidade entre os indicados.

De qualquer maneira, os prêmio

evem ser anunciados em 9 de janeiro, mas ainda não há detalhes sobre como será a cerimônia.

Será a primeira vez desde 2008, quando houve uma greve de roteiristas, que a premiação não irá ao ar na TV.

Nas categorias de cinema, Belfast e Ataque dos Cães se destacam, ambos com 7 indicações, seguidos de Não Olhe Para Cima, King Richard: Criando Campeãs e Licorice Pizza, os três com 4 indicações. Já em TV, as séries de destaque são Succession, com 5 indicações, The Morning Show e Ted Lasso, com 4 indicações cada.

Confira abaixo a lista completa de indicados.

CINEMA

Melhor Filme – Drama

Belfast

No Ritmo do Coração

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Melhor Atriz em Drama

Jessica Chastain – Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – Casa Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Melhor Ator em Drama

Mahershala Ali – Swan Song

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Ataque dos Cães

Will Smith – King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Melhor Filme – Comédia ou Musical

Cyrano

Não Olhe Para Cima

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

Amor, Sublime Amor

Melhor Atriz em Comédia ou Musical

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Não Olhe Para Cima

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – Amor, Sublime Amor

Melhor Ator em Comédia ou Musical

Leonardo DiCaprio – Não Olhe Para Cima

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – Em Um Bairro de Nova York

Melhor Animação

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya e o Último Dragão

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Compartment No. 6 (Finlândia, Rússia e Alemanha)

Drive My Car (Japão)

A Mão de Deus (Itália)

Um Herói (França e Irã)

Madres Paralelas (Espanha)

Melhor Atriz Coadjuvante

Caitriona Balfe – Belfast

Ariana Debose – Amor, Sublime Amor

Kirsten Dunst – Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis – King Richard: Criando Campeãs

Ruth Negga – Identidade

Melhor Ator Coadjuvante

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – No Ritmo do Coração

Kodi Smit-McPhee – Ataque dos Cães

Melhor Direção

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Ataque dos Cães

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Steven Spielberg – Amor, Sublime Amor

Denis Villeneuve – Duna

Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Ataque dos Cães

Adam McKay – Não Olhe Para Cima

Aaron Sorkin – Being The Ricardos

Melhor Trilha Sonora Original

Alexandre Desplat – A Crônica Francesa

Germaine Franco – Encanto

Jonny Greenwood – Ataque dos Cães

Alberto Iglesias – Madres Paralelas

Hans Zimmer – Duna

Melhor Canção Original

Be Alive – King Richard: Criando Campeãs (Música e letra por Dixson e Beyoncé)

Dos Oruguitas – Encanto (Música e letra por Lin Manuel Miranda)

Down to Joy – Belfast (Música e letra de Van Morrison)

Here I Am (Singing My Way Home) – Respect (Música e Letra por Carole King, Jennifer Hudson e Jamie Hartman)

No Time to Die – 007 – Sem Tempo Para Morrer (Música e Letra por Billie Eilish e Finneas)

TELEVISÃO

Melhor Série – Drama

Lupin

The Morning Show

Pose

Round 6

Succession

Melhor Atriz em Série – Drama

Uzo Aduba – In Treatment

Jennifer Aniston – The Morning Show

Christine Baranski – The Good Fight

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Michael Jaé Rodriguez – Pose

Melhor Ator em Série – Drama

Brian Cox – Succession

Lee Jung-Jae – Round 6

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succeccion

Omar Sy – Lupin

Melhor Série – Comédia ou Musical

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Melhor Atriz em Série – Comédia ou Musical

Hannah Einbinder – Hacks

Elle Fanning – The Great

Issa Rae – Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Jean Smart – Hacks

Melhor Ator em Série – Comédia ou Musical

Anthony Anderson – Black-ish

Nicholas Hoult – The Great

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Melhor Série Limitada, Série Antológica ou Filme para a TV

Dopesick

American Crime Story: Impeachment

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Melhor Atriz em Série Limitada, Série Antológica ou Filme para a TV

Jessica Chastain – Scenes From a Marriage

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Margaret Qualley – Maid

Kate Winslet – Mare of Easttown

Melhor Ator em Série Limitada, Série Antológica ou Filme para a TV

Paul Bettany – WandaVision

Oscar Isaac – Scenes From a Marriage

Michael Keaton – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Tahar Rahim – The Serpent

Melhor Atriz Coadjuvante em Série

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Kaitlyn Dever – Dopesick

Andie MacDowell – Maid

Sarah Snook – Succession

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Melhor Ator Coadjuvante em Série

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Mark Duplass – The Morning Show

Brett Goldstein – Ted Lasso

O Yeong-Su – Round 6