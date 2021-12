Deputado Claudinei foi o parlamentar que mais destinou recursos para a PJC

Com atuação como delegado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC) por mais de 18 anos, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) destinou aproximadamente R$ 3,8 milhões – entre os anos de 2020 e 2021 – para atender as principais necessidades enfrentadas pela instituição. Essa contribuição foi uma meta traçada pelo parlamentar ao ingressar na área política para o fortalecimento da segurança pública.

“São muitos anos como delegado de polícia. Pude ter a oportunidade de conhecer de perto a realidade e as dificuldades enfrentadas. Já teve momentos que tivemos que tirar dinheiro do próprio bolso para resolver certas situações. Quando não era a falta de mobiliários e equipamentos, era a falta de veículos para atendermos as ocorrências. E quem perde é o cidadão de bem que acaba não tendo um atendimento como deveria ser. Claro que os policiais civis buscam dar o melhor, sempre”, diz Claudinei.

Ele acrescenta que foram essas dificuldades que despertou o interesse em fazer parte da política. “Faltavam representantes da sociedade dentro das unidades policiais para levantar as principais necessidades e solucioná-las. E, hoje, uso a força política, como deputado estadual, para contribuir da melhor forma para a segurança pública. Os grandes beneficiários são os servidores públicos que buscam executar os trabalhos com excelência e a sociedade que é atendida”, explica o deputado.

Emendas

No ano de 2020, Claudinei destinou o valor de aproximadamente R$ 1,7 milhões – dos quais R$ 350 mil foram distribuídos para a aquisição de cinco mil carteiras funcionais para os policiais civis ativos e inativos, R$ 400 mil para aquisição de viaturas e R$ 990 mil para a compra de mobílias, equipamentos, materiais, entre outros itens para colaborar com os trabalhos dos profissionais e proporcionar melhorias no atendimento para a sociedade.

A PJC comprou 413 mesas, 280 cadeiras, 36 longarinas, 131 estantes e 230 armários de aço, 27 microondas, 27 fogões, 295 ares-condicionados de 12.000 BTU e 129 de 18.000 BTU e 61 bebedouros que contemplou mais de 20 delegacias de polícia de Mato Grosso. Também, a instituição fez a aquisição de cinco mil carteiras funcionais que serão fornecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e mil distintivos.

Em maio deste ano, o parlamentar formalizou a entrega de dois veículos que foram destinados ao município de Rondonópolis e região, sendo um Fiat Toro para a Delegacia Regional e um furgão da marca Renault para transportar presos – um veículo inédito no estado de Mato Grosso – que foi destinado à 1° Delegacia de Polícia Civil (DP) – Plantão.

Recursos Previstos

O parlamentar garantiu mais distintivos aos policiais civis com investimento de R$ 280 mil, neste ano de 2021. Esses valores já foram disponibilizados e, agora, é aguardada as liberações de recursos para a aquisição de um caminhão, no valor de R$ 649 mil, e de mobiliários que beneficiarão as delegacias de Matupá e Peixoto de Azevedo, que terão um custo total de R$ 300 mil.

Também, está previsto o investimento de R$ 120 mil para a compra de cofres que serão destinadas às Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, Rondonópolis e Barra do Garças, como, também, a 1° Delegacia de Polícia de Rondonópolis.

Além disso, é esperada a compra de camisetas no valor de aproximadamente R$ 162 mil, uma caminhonete descaracterizada para a Derf de Rondonópolis de R$ 188 mil, aquisição de equipamentos e investimento para capacitações aos membros dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) da Coordenadoria de Polícia Comunitária da PJC que totaliza um valor de cerca de R$ 100 mil.