Inscrições para Processo Seletivo Simplificado da Semed vão até quarta-feira (29)

O ano de 2022 começa com oportunidades de trabalho ofertadas pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis para docentes com formação em letras, matemática, ciências, história, geografia, educação física, educação com proficiência em libras, pedagogia ou normal superior, além daqueles com especialização em atendimento educacional especializado (AEE) ou educação especial e, ainda, em magistério intercultural para atuação na educação infantil e ensino fundamental, a serem lotados na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Destinando-se à seleção de profissionais para contratação temporária com o objetivo de prestar serviço substituindo funcionários efetivos por ocasião de impedimentos em função de licenças e afastamentos e, ainda, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o Processo Seletivo Simplificado (PSS) já está com as inscrições abertas. Elas seguem até 29 de dezembro, podendo ser feitas no endereço eletrônico http://semeddivisaodeformacao.blogspot.com/.

Para conferir o edital, os candidatos podem acessar o Diário Oficial do Município (Diorondon) nº5.095 de 23 de dezembro.