Secretaria de Saúde alerta à necessidade da prevenção de doenças respiratórias nas festas de fim de ano

As festas de fim de ano estão próximas e a população deve redobrar os cuidados com as doenças respiratórias que estão ganhando espaço. Este é o alerta que o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, faz à toda população rondonopolitana neste momento em que se aproxima o Natal e do Réveillom, onde as reuniões familiares.

Segundo ele, o avanço dos casos de gripe e a chegada ao País da variante ômicron da Covid-19, aliado a um número elevado de pessoas que vão viajar ou receber parentes e amigos de outros locais no Natal e no Ano Novo, pedem a manutenção de cuidados básicos, que já foram adotados durante toda a pandemia.

O secretário comenta que nos últimos dias registrou-se em Rondonópolis um aumento no atendimento de pessoas com sintomas de gripe nas unidades básicas de saúde, no Pronto Atendimento Infantil e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

Ele destaca que os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação pelo vírus da gripe são os mesmos com relação a pandemia da covid-19, como distanciamento físico, uso de máscara e higienização correta das mãos.

“É muito importante que durantes as festividades, mesmo em reuniões familiares, que todos mantenham os cuidados já adotados para combater a Covid-19 e também ao vírus da Gripe, doença que apresentou aumento no número de casos nos últimos dias em nossa cidade”, diz o secretário.

Ele lembra que está em vigor o decreto municipal que exige o uso de máscara de proteção individual em qualquer tipo de ambiente e no caso de eventos públicos determina que o público máximo permitido é de até duas mil pessoas em ambientes com circulação livre e de 50% de capacidade em ambiente abertos, com lugares marcados.

“Toda a equipe da saúde municipal está trabalhando intensamente para seguir reduzindo a transmissão da Covid-19 e do vírus Influenza em nossa cidade. Um relaxamento agora poderá resultar no aumento do número de casos. Por isso, devemos respeitar as principais medidas protetivas e não realizar aglomerações, sempre utilizar a máscara e manter a higienização das mãos”, frisa Vinicius.

DENGUE

Com a intensificação das chuvas neste período do ano, o secretário também alerta para necessidade da população tomar os devidos cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Ele pede à população para redobrar a limpeza dos ambientes domésticos a fim de evitar a formação de criadouros do mosquito, como deixar os quintais sempre limpos. “Qualquer superfície que acumule água é propícia para o desenvolvimento do mosquito. Com o comprometimento de todos, podemos evitar o adoecimento da população pela dengue, concomitantemente à Covid-19”, afirma.