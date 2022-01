Jovem é assassinado por vizinho que reclamou de som alto

Um jovem identificado como Luan Andrey Batista Ferreira, 28 anos, morreu após uma discussão devido ao som alto em uma confraternização, na noite deste domingo (23), no bairro Altos da Serra, em Cuiabá (MT). O principal suspeito do crime é o vizinho do casa onde ocorria a festa.

Conforme informações da Polícia Civil, o local funciona como um espaço de eventos e festas e estava ocorrendo uma confraternização entre familiares da proprietária.

Durante o evento o vizinho começou a fazer ameaças aos convidados da festa dizendo que estava incomodado com o volume do som.

Ainda conforme a PC, momentos depois o suspeito entrou em um carro e atirou contra o salão de festas. A proprietária do local conversou com o suspeito relatando que havia famílias e crianças no local.

Diante da situação, Luan Andrey se aproximou do veículo do suspeito para conversar e foi atingido por vários tiros.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.

O suspeito fugiu e é procurado pela Polícia Civil e Militar.