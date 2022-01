Jovem é detido e carro utilizado em roubo apreendido pela PC

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Civil (PC) no bairro Pedra 90, nesta segunda-feira (17), em Rondonópolis (MT). Ele estava com um carro Gol branco que foi utilizado para dar apoio em um crime de roubo.

Após um roubo ocorrido no bairro Santa Marina, os investigadores iniciaram as diligências e durante investigação policial localizaram o veículo Gol em poder do suspeito. Dentro do veículo, a PC encontrou um aparelho celular com registro de furto.

O suspeito disse para a guarnição que emprestou o carro para dois indivíduos que moram na região.

Diante dos fatos o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia para providências cabíveis.