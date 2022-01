Matrículas em escolas estaduais começam nesta terça-feira

O prazo para as matrículas nas escolas da rede estadual de ensino nos munícipios do Estado de Mato Grosso (MT) começa nesta terça-feira (11) e segue até sexta-feira (14). Em Cuiabá (MT) as matrículas começaram nesta segunda-feira (10) e seguem também até sexta.

Para fazer a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). As aulas começam no dia 7 de fevereiro.

Depois de efetuar a matrícula online, o aluno maior de idade ou o pai/responsável pelo aluno menor de idade deverá comparecer na unidade escolar de opção para confirmação da matrícula, munidos dos documentos exigidos na portaria.

Entre os documentos necessários para a matrícula estão: apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do aluno; documentos pessoais do aluno (RG e CPF); fatura de consumo de Energia Elétrica da residência dos pais ou responsáveis atualizada; histórico escolar ou atestados de transferência; cartão atualizado de vacina do aluno (de acordo com a Lei Estadual nº 10.736, de 09 de agosto de 2018).

O horário de atendimento presencial nas escolas será das 8h às 18h.