Ocorrência de pragas, doenças e plantas daninhas na safra de soja 2021/22 em Mato Grosso

Falsa medideira, percevejo-marrom, percevejo barriga-verde, mosca branca, cascudinho da soja, lagarta-helicoverpa e lagarta-militar são algumas das principais pragas com maior ocorrência na safra 2021/22 da cultura da soja em Mato Grosso. Antracnose, crestamento foliar de cercospora, mancha-alvo e mancha-parda foram as doenças com maiores incidências na sojicultura mato-grossense na atual safra. Capim-amargoso, caruru e pé-de-galinha foram as plantas daninhas que mais invadiram as lavouras de soja em MT. Essas pragas, doenças e plantas invasoras são fatores restritivos que podem afetar a produção do grão de soja.

Para evitar que isso aconteça, produtor e equipe devem ficar muito atentos a todas as fases da cultura da soja, ter informação com qualidade, usar corretamente as ferramentas de manejo e controle dos problemas nas lavouras, bem como proteger o potencial produtivo das cultivares de soja. “A soja tem potencial de produzir muito mais do que se tem alcançado nos últimos anos. Devido à grande quantidade de fatores restritivos, observa-se ao longo das safras reduções dos índices de produtividades. Porém, para garantir essa expressão ou para garantir aumento de produção é necessário entender o funcionamento da planta em um sistema de produção. Isso envolve a fisiologia, o manejo, entre outros fatores”, destacou o professor Evandro Binotto Fagan, doutor do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam).

De acordo com o pesquisador, na safra anterior (2020/21) a caixa produtiva da soja ficou abaixo da necessária para altas produtividades em função da ocorrência de estresse que diminui a capacidade de produção de estruturas das plantas. Fagan explica que o estresse também tem limitado a produção da cultura por ser um causador de produção de substâncias tóxicas que causam além da morte de células, a redução da planta na capacidade de produzir grãos. “Sendo assim, entender a fisiologia da planta é de fundamental importância para manejos corretos e se obter lavouras cada vez mais produtivas. É também necessário que além do entendimento da planta a compreensão do sistema de produção que envolve manejo de solo, manejo de doenças e manejo de pragas estejam alinhados com esses fatores. ”

Essas e outras informações foram divulgadas pelo pesquisador durante um dia de campo realizado na última terça-feira em Campo Novo do Parecis (localizado na região médio-norte de MT) para produtores, engenheiros agrônomos, consultores, técnicos, professores e estudantes. Além de Fagan, outros especialistas na cultura da soja difundiram inovações agrícolas, a começar pelos resultados de pesquisas que vão ajudar a classe produtora a garantir a sustentabilidade da sua lavoura com o uso eficiente das tecnologias e das estratégias de manejo fitossanitário da soja.

O pesquisador da área de fitopatologia, Ivan Pedro A. Jr., explica que diferentes assuntos foram abordados no evento. “Estamos apresentando resultados atualizados sobre o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, temas relevantes na atual safra. Diferentes doenças afetam a cultura da soja em diferentes momentos. É preciso ficar atento a isso, monitorar e usar as ferramentas com eficiência. ”

Além desses temas, outros também estão sendo abordados durante o Open Sky Soja 2022, como tecnologia de aplicação de agroquímicos e fisiologia da cultura com foco nos dois principais problemas da safra: “quebramento de haste” e “anomalias em vagens”. A programação do evento está repleta de informações atuais e relevantes para toda a classe produtora”, destaca Ivan Pedro, da empresa mato-grossense de pesquisa agrícola, Proteplan.

Campo Novo do Parecis foi o primeiro município a receber a equipe técnica do Open Sky 2022. Os próximos eventos acontecerão nas cidades de Sorriso no próximo dia 29/01 e em Campo Verde no dia 02 de fevereiro. A inscrição para participar do evento é gratuita e pode ser feita pelo site da www.proteplan.com.br