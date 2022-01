Sispmur de Rondonópolis fecha as portas devido aos surtos de covid

O Sispmur – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis está de portas fechadas. Um surto da Covid-19 foi identificado na entidade. O prédio foi sanitizado na última sexta-feira (21), mas os casos internos seguiram crescendo e afetando praticamente todos os setores do Sindicato.

Por segurança a diretoria isolou o prédio e transferiu o atendimento presencial para o teletrabalho, até sexta-feira (28). “Essa variante realmente é bem mais infecciosa. Quando identificamos um caso, não imaginávamos que quase todos seriam contaminados. Decidimos fechar tudo, isolar nosso pessoal e recomeçar no presencial na próxima semana”, explica presidente do Sispmur, Geane Lina Teles

A líder dos servidores, também testou positivo para a Covid-19, está com pneumonia. O tratamento acontece em sua residência. “Apesar do susto estou bem. Acredito na ciência, tenho certeza que se não estivesse vacinada essa doença teria feito um estrago grande no meu corpo. Espero que todos se conscientizem e completem o esquema vacinal. Não deixem de imunizar seus filhos. A covid segue matando”.

Medidas de segurança

Devido ao crescimento de casos da Covid-19, o Sispmur encaminhou um ofício para a Prefeitura solicitando o revezamento de servidores e a relocação dos trabalhadores com comorbidade para o teletrabalho. A entidade também solicitou o detalhamento de quantos funcionários estão afastados por complicações da infecção. Até o momento nenhuma resposta foi enviada para o Sindicato.

Os telefones para atendimento remoto do Sispmur são: 66 99649 8166 | 99954 2692 | 99956 8217