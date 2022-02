Carlos Vanzeli estreia no próximo dia 07 no programa Cidade Agora

No próximo dia 7 de março, o programa Cidade Agora, da TV Cidade Record terá um novo apresentador. Carlos Vanzeli, ou Vanzelão como é conhecido, será o âncora do programa.

Bairrista, Vanzeli é muito ligado aos problemas da comunidade e atento em resolver as ‘broncas’ enviadas pela população.

O que muita gente não sabe é que o apresentador já esteve na TV Cidade Record. Em janeiro de 2004 ele foi convidado a apresentar o programa para cobrir férias e acabou ficando por alguns anos.

“É uma honra estar de volta a essa casa, que conta hoje com uma estrutura totalmente renovada, uma equipe coesa e firme e que faz parte da história da cidade com o programa mais longevo”, afirmou.

“O objetivo da direção da TV Cidade Record, juntamente com toda a equipe de colaboradores, é inovar a cada dia e levar um leque ainda maior de informação com qualidade e credibilidade para o nosso telespectador. Essa vinda do Vanzeli para nossa emissora só tem a somar com o trabalho que já é feito na TV Cidade. O ‘Vanzelão’ como é conhecido por muitas pessoas que acompanham a mídia televisiva em Rondonópolis, tem o estilo próprio de comentar e levar entretenimento para o público nas reportagens que serão produzidas e exibidas no Cidade Agora. Estamos ansiosos para sua estreia”, afirmou a diretora de Jornalismo Renata Ramos.